В текущем году медорганизации республики получат 123 новых автомобиля скорой помощи

«В своём послании Федеральному собранию Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин ещё раз обозначил необходимость поддержки скорой медицинской службы, работники которой 28 апреля отметят свой профессиональный праздник. Президент отметил, что этих специалистов нужно обеспечить всем необходимым», -прокомментировала министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева Послание Президента к Федеральному Собранию.

Отметим, что в Дагестан с начала текущего года уже поступило 57 единиц медицинского автотранспорта, ожидается поставка еще восьми автомобилей. Отметим, что в рамках реализации «Программы модернизации первичного звена здравоохранения» в текущем годуду медорганизации республики получат 123 новых, оснащённых всех необходимым, автомобиля скорой помощи.