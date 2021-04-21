Анна Безрукова: "Меня, как маму, затронули больше всего темы сохранения семейных ценностей"

«Меня как маму затронули больше всего темы сохранения семейных ценностей, духовного и морального воспитания. Особо порадовали определенные способы помощи материнства и детства. Важна поддержка родителей, которые воспитывают в одиночестве детей, также социальная поддержка в виде оплаты больничного по уходу за ребенком до семи лет и персональная помощь женщинам, которые оказались в не простой жизненной ситуации», подчеркнула Депутат Народного Собрания.

Также она обратила внимание на важную поддержку родителей школьников, которым в предстоящем году подготовить ребенка к началу учебного года будет существенно проще.