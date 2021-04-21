«Меня как маму затронули больше всего темы сохранения семейных ценностей, духовного и морального воспитания. Особо порадовали определенные способы помощи материнства и детства. Важна поддержка родителей, которые воспитывают в одиночестве детей, также социальная поддержка в виде оплаты больничного по уходу за ребенком до семи лет и персональная помощь женщинам, которые оказались в не простой жизненной ситуации», подчеркнула Депутат Народного Собрания.
Также она обратила внимание на важную поддержку родителей школьников, которым в предстоящем году подготовить ребенка к началу учебного года будет существенно проще.
Анна Безрукова: "Меня, как маму, затронули больше всего темы сохранения семейных ценностей"
- Автор Хадижат
- 21 апреля, 2021. Среда 15:06
Депутат Народного Собрания Республики Дагестан, заместитель председателя комитета по образованию, науке, культуре, делам молодёжи, спорту и туризму Анна Безрукова прокомментировала Послание Президента Федеральному Собранию.
«Меня как маму затронули больше всего темы сохранения семейных ценностей, духовного и морального воспитания. Особо порадовали определенные способы помощи материнства и детства. Важна поддержка родителей, которые воспитывают в одиночестве детей, также социальная поддержка в виде оплаты больничного по уходу за ребенком до семи лет и персональная помощь женщинам, которые оказались в не простой жизненной ситуации», подчеркнула Депутат Народного Собрания.
Последнее от Хадижат
- Политолог Ханжан Курбанов прокомментировал визит Председателя Правительства РД в Дахадаевский район
- В текущем году медорганизации республики получат 123 новых автомобиля скорой помощи
- Анжелика Цахаева: "Воспитывать должно все государство"
- Арсен Юсупов прокомментировал Послание Владимира Путина Федеральному Собранию
- Михаил Фридман: «Сергей Меликов держит на личном контроле вопросы строительства социальных объектов»