ЗАМАНА - Анна Безрукова: "Меня, как маму, затронули больше всего темы сохранения семейных ценностей"

Анна Безрукова: "Меня, как маму, затронули больше всего темы сохранения семейных ценностей"

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21 апреля, 2021. Среда 15:06
Анна Безрукова: &quot;Меня, как маму, затронули больше всего темы сохранения семейных ценностей&quot;

Депутат Народного Собрания Республики Дагестан, заместитель председателя комитета по образованию, науке, культуре, делам молодёжи, спорту и туризму Анна Безрукова прокомментировала Послание Президента Федеральному Собранию.

Анна Безрукова: "Меня, как маму, затронули больше всего темы сохранения семейных ценностей"
Общество

«Меня как маму затронули больше всего темы сохранения семейных ценностей, духовного и морального воспитания. Особо порадовали определенные способы помощи материнства и детства. Важна поддержка родителей, которые воспитывают в одиночестве детей, также социальная поддержка в виде оплаты больничного по уходу за ребенком до семи лет и персональная помощь женщинам, которые оказались в не простой жизненной ситуации», подчеркнула Депутат Народного Собрания.
Также она обратила внимание на важную поддержку родителей школьников, которым в предстоящем году подготовить ребенка к началу учебного года будет существенно проще.

 

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