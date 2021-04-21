Анжелика Цахаева: « Воспитывать должно все государство»

В рамках Послания Федеральному Собранию, Владимир Путин особенно остановился на теме образования. Согласно из Послания стало известно, что в ВУЗах будут открыты т еще 45 тысяч бюджетных мест. Также Президент обратился к Правительству с просьбой уделить тщательное внимание подготовке будущих учителей.

Путин предложил ввести доплату в пять тысяч рублей для кураторов курсов в колледжах и техникумах. Президент также сообщил о намерении направить десять миллиардов рублей на оснащение педагогических вузов.

Послание Президента для сетевого издания «Замана» прокомментировала доктор психологических наук, профессор, заведующая кафедрой психологии, социальной педагогики и социальной работы ДГПУ, заместитель Председателя Общественного совета при МВД по РД Анжелика Цахаева.

«Я приветствую решение Президента открывать бюджетные места в ВУЗах, они дадут возможность расширить научное мировоззрение нашей молодежи. На нее, на нашу молодежь нужно влиять. Влиять системно, влиять воспитывая, обучая, развивая. Поэтому я согласна с тем, что кураторы необходимы. Был такой период, что кураторский опыт вообще убрали, не было даже проректоров по воспитательной работе, в виду отсутствия соответствующей задачи. У нас, в Дагестанском педагогическом университете уже давно институт кураторства как таковой умер, но мы прикрепляем по старинке одного куратора, не смотря на то, что эта дополнительная нагрузка никак не оплачивается», - подчеркнула Анжелика Цахаева. Также она добавила, что воспитывать молодежь только в формате обучающего процесса это мало. Воспитывать должно все государство.

«Сегодня образование нашей страны испытывает глубокий системный кризис. И вытащить его из этого состояния может только Владимир Владимирович Путин. Будущее развитие нашей страны напрямую зависит от развития образования», - заключила эксперт в беседе с корреспондентом "Замана".