Отметим, что это уже 17-е по счету мероприятие такого характера.
Прямой эфир ведется на сайте «Первого канала».
В эти минуты глава государства Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию, где, по словам Пескова, речь может идти «о социально-экономическом, технологическом и ином развитии страны».
Отметим, что это уже 17-е по счету мероприятие такого характера.
Прямой эфир ведется на сайте «Первого канала».
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