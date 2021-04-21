ЗАМАНА - Путин выступает с посланием Федеральному собранию

Путин выступает с посланием Федеральному собранию

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21 апреля, 2021. Среда 12:14
Путин выступает с посланием Федеральному собранию

В эти минуты глава государства Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию, где, по словам Пескова, речь может идти «о социально-экономическом, технологическом и ином развитии страны».

Путин выступает с посланием Федеральному собранию
Общество

Отметим, что это уже 17-е по счету мероприятие такого характера.

Прямой эфир ведется на сайте «Первого канала».

 

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