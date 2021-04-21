Как считает Рамазанова, эта поездка свидетельствует об особом внимании к жизни на селе, желании улучшить социальные условия и инфраструктуру для населения. "Сергей Алимович дал понять, что ему не безразлична судьба региона, для него важно лично увидеть, в каких условиях живут люди, с какими проблемами они сталкиваются, пообщаться с населением. И конечно, сделать все возможное для решения этих наболевших вопросов", заключила директор школы.
Мейрам Рамазанова: "Визит Сергея Меликова в Юждаг говорит о его желании решить наболевшие вопросы"
- Автор Хадижат
- 21 апреля, 2021. Среда 12:01
Директор Ахтынской средней школы Мейрам Рамазанова прокомментировала визит врио Главы РД Сергея Меликова в Южный Дагестан.
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