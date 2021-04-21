Вблизи от очага возгорания размещен населенный пункт Усиша. Из деталей происшествия понятно, что в лесном массиве пылают кусты и сухая трава. В борьбе с огнем участвуют приблизительно 80 человек из числа местного жителей и около 130 человек от спасательного учреждения и республиканской системы предотвращения чрезвычайных ситуаций.
В Акушинском районе горят кустарники и сухая трава
- Автор Хадижат
- 21 апреля, 2021. Среда 08:14
В Акушинском районе пылает лес на площади до 500 кв. м, сообщили вчера, 20 апреля в пресс-центре регионального управления МЧС.
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