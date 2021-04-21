ЗАМАНА - Абдулпатах Амирханов дал поручение построить новую школу в Карабудахкентском районе

Абдулпатах Амирханов дал поручение построить новую школу в Карабудахкентском районе

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21 апреля, 2021. Среда 07:47
Абдулпатах Амирханов дал поручение построить новую школу в Карабудахкентском районе

Глава правительства РД Абдулпатах Амирханов в рамках поездки в Карабудахкентский район побывал в старейшем общеобразовательном учреждении района района Параульской СОШ №1.

Абдулпатах Амирханов дал поручение построить новую школу в Карабудахкентском районе
Общество

В учреждении в 2020 году были проведены ремонтные работы но с учетом роста населения, район нуждается в еще одной школе.
Как сообщает "Дагестанская правда", Абдулпатах Амирханов дал поручение подготовить проектирование строительства школы и включить этот вопрос в соответствующую программу.

 

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