В учреждении в 2020 году были проведены ремонтные работы но с учетом роста населения, район нуждается в еще одной школе.
Как сообщает "Дагестанская правда", Абдулпатах Амирханов дал поручение подготовить проектирование строительства школы и включить этот вопрос в соответствующую программу.
Абдулпатах Амирханов дал поручение построить новую школу в Карабудахкентском районе
- Автор Хадижат
- 21 апреля, 2021. Среда 07:47
Глава правительства РД Абдулпатах Амирханов в рамках поездки в Карабудахкентский район побывал в старейшем общеобразовательном учреждении района района Параульской СОШ №1.
В учреждении в 2020 году были проведены ремонтные работы но с учетом роста населения, район нуждается в еще одной школе.
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