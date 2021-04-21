Абдулпатах Амирханов дал поручение построить новую школу в Карабудахкентском районе

В учреждении в 2020 году были проведены ремонтные работы но с учетом роста населения, район нуждается в еще одной школе.

Как сообщает "Дагестанская правда", Абдулпатах Амирханов дал поручение подготовить проектирование строительства школы и включить этот вопрос в соответствующую программу.