В Дагестане темп вакцинации за две недели вырос в 2 раза

По данным Министерства здравоохранения РД, на вечер 19 апреля в регионе вакцинацию прошло более 52 тысяч человек, из них за прошедшие две недели приблизительно 20 тыс. Это в среднем по 1400 человек в день, что в два раза превышает показатели, озвученные на прошлом заседании Оперативного штаба. В результате данных показателей, мы можем констатировать, что темп вакцинации в Дагестане вырос в два раза.

В рамках совещания также был поднят вопрос праздничных мероприятий, приуроченных к 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне с учетом требований Роспотребнадзора.

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