ЗАМАНА - В Дагестане темп вакцинации за две недели вырос в 2 раза

В Дагестане темп вакцинации за две недели вырос в 2 раза

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21 апреля, 2021. Среда 07:16
В Дагестане темп вакцинации за две недели вырос в 2 раза

Врио Главы Дагестана Сергей Меликов провел очередное заседание Оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции на территории региона.

В Дагестане темп вакцинации за две недели вырос в 2 раза
Общество

По данным Министерства здравоохранения РД, на вечер 19 апреля в регионе вакцинацию прошло более 52 тысяч человек, из них за прошедшие две недели приблизительно 20 тыс. Это в среднем по 1400 человек в день, что в два раза превышает показатели, озвученные на прошлом заседании Оперативного штаба. В результате данных показателей, мы можем констатировать, что темп вакцинации в Дагестане вырос в два раза.
В рамках совещания также был поднят вопрос праздничных мероприятий, приуроченных к 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне с учетом требований Роспотребнадзора.
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