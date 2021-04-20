ЗАМАНА - Арсен Юсупов: "У молодого специалиста должно быть желание вернуться в свой район"

Арсен Юсупов: "У молодого специалиста должно быть желание вернуться в свой район"

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20 апреля, 2021. Вторник 18:09
Арсен Юсупов: &quot;У молодого специалиста должно быть желание вернуться в свой район&quot;

Главный редактор республиканской газеты "Замана", председатель Ассоциации СМИ РД Арсен Юсупов прокомментировал итоги визита Сергея Меликова в муниципалитеты Южного Дагестана.

Арсен Юсупов: "У молодого специалиста должно быть желание вернуться в свой район"
Общество

"Махачкала и Каспийск перенаселены, это в первую говорит о непростых условиях жизни в горах Дагестана, в селе. Необходимо развивать не только Махачкалу, Каспийск и Дербент, но и горные территории. Необходимо создавать достойную инфраструктуру, строить социальные объекты.

Приехав в Махачкалу и получив образование, у молодого специалиста должно быть желание вернуться в свой район, в свой город, и продолжить там работу. А для этого необходимо создавать соответствующие условия для молодых специалистов. В рамках своего визита в Южный Дагестан Сергей Меликов продемонстрировал свою заинтересованность в данном вопросе", - отметил Юсупов.

Добавим, что в рамках пресс-подхода Врио Главы РД Сергей Меликов отметил, что к реализации национальных проектов «Образование» и «Демография» в Дагестане есть вопросы.

 

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