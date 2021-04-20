Арсен Юсупов: "У молодого специалиста должно быть желание вернуться в свой район"

"Махачкала и Каспийск перенаселены, это в первую говорит о непростых условиях жизни в горах Дагестана, в селе. Необходимо развивать не только Махачкалу, Каспийск и Дербент, но и горные территории. Необходимо создавать достойную инфраструктуру, строить социальные объекты.

Приехав в Махачкалу и получив образование, у молодого специалиста должно быть желание вернуться в свой район, в свой город, и продолжить там работу. А для этого необходимо создавать соответствующие условия для молодых специалистов. В рамках своего визита в Южный Дагестан Сергей Меликов продемонстрировал свою заинтересованность в данном вопросе", - отметил Юсупов.

Добавим, что в рамках пресс-подхода Врио Главы РД Сергей Меликов отметил, что к реализации национальных проектов «Образование» и «Демография» в Дагестане есть вопросы.