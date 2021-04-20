Volkswagen анонсировал премьеру нового Polo

Фольксваген опубликовал 1-ое изображение обновленного Polo и раскрыл дату его премьеры: она намечена на четверг, 22 апреля. На тизере-скетче видна передняя часть машины, которую освежили, подготовив к 2021 модельному году.

Судя по изображению, освеженный Фольксваген Polo можно будет отличить от предшественника по узенькой фронтальной оптике с 2-мя модулями и другим рисунком дневных ходовых огней. От блок-фар протянута диодная полоса, которую делит надвое шильдик Фольксваген на слегка подретушированной радиаторной решетке.