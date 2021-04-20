Судя по изображению, освеженный Фольксваген Polo можно будет отличить от предшественника по узенькой фронтальной оптике с 2-мя модулями и другим рисунком дневных ходовых огней. От блок-фар протянута диодная полоса, которую делит надвое шильдик Фольксваген на слегка подретушированной радиаторной решетке.
Volkswagen анонсировал премьеру нового Polo
- Автор Хадижат
- 20 апреля, 2021. Вторник 16:33
Фольксваген опубликовал 1-ое изображение обновленного Polo и раскрыл дату его премьеры: она намечена на четверг, 22 апреля. На тизере-скетче видна передняя часть машины, которую освежили, подготовив к 2021 модельному году.
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