Дагестанка вышла в полуфинал конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций»

Одним из полуфиналистов стала Суайбат Абдулаева специалист в сфере digital из Дагестана. «В 1/2 финала приглашены участники из восьми федеральных округов страны; Любопытно, что приблизительно третья часть участвующих 161 человек либо 28,7 работают не на руководящих постах. То обстоятельство, что на рядовых позициях в digital заняты настолько мощные профессионалы не может не радовать. С кадровым потенциалам в этой сфере у нас все нормально», подвел промежуточные итоги конкурса гендиректор АНО «Россия государство возможностей» Алексей Комиссаров.

Подробная информация о конкурсе на сайте лидерыинтернета.рф