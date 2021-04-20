ЗАМАНА - Дагестанка вышла в полуфинал конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций»

Дагестанка вышла в полуфинал конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций»

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20 апреля, 2021. Вторник 15:35
Дагестанка вышла в полуфинал конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций»

Организаторы конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций» подвели итоги дистанционного этапа 561 участник получил приглашение пройти контрольное тестирование и поучаствовать в полуфинале конкурса, который проводится АНО «Диалог» при поддержке АНО «Россия страна возможностей».

Дагестанка вышла в полуфинал конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций»
Общество

Одним из полуфиналистов стала Суайбат Абдулаева специалист в сфере digital из Дагестана. «В 1/2 финала приглашены участники из восьми федеральных округов страны; Любопытно, что приблизительно третья часть участвующих 161 человек либо 28,7 работают не на руководящих постах. То обстоятельство, что на рядовых позициях в digital заняты настолько мощные профессионалы не может не радовать. С кадровым потенциалам в этой сфере у нас все нормально», подвел промежуточные итоги конкурса гендиректор АНО «Россия государство возможностей» Алексей Комиссаров.

Подробная информация о конкурсе на сайте лидерыинтернета.рф

 

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