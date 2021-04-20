ЗАМАНА - 26 апреля завершается регистрация участников конкурса "Лидеры России"

26 апреля завершается регистрация участников конкурса "Лидеры России"

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20 апреля, 2021. Вторник 13:58
26 апреля завершается регистрация участников конкурса &quot;Лидеры России&quot;

26 апреля 23.59 по московскому времени на интернет-ресурсе ЛидерыРоссии.рф закроется регистрация на четвёртый конкурс руководителей «Лидеры России».

26 апреля завершается регистрация участников конкурса "Лидеры России"
Общество

В рамках заявочной кампании участникам конкурса нужно заполнить биографическую анкету и загрузить видеоинтервью в личный кабинет. Регистрацию для участия в конкурсе уже прошли представители 85 субъектов Российской Федерации.

 

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