В рамках заявочной кампании участникам конкурса нужно заполнить биографическую анкету и загрузить видеоинтервью в личный кабинет. Регистрацию для участия в конкурсе уже прошли представители 85 субъектов Российской Федерации.
26 апреля завершается регистрация участников конкурса "Лидеры России"
- Автор Хадижат
- 20 апреля, 2021. Вторник 13:58
26 апреля 23.59 по московскому времени на интернет-ресурсе ЛидерыРоссии.рф закроется регистрация на четвёртый конкурс руководителей «Лидеры России».
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