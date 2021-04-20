ЗАМАНА - В Махачкале отремонтировали дорогу после обращения местных жителей

В Махачкале отремонтировали дорогу после обращения местных жителей

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20 апреля, 2021. Вторник 13:34
В Махачкале отремонтировали дорогу после обращения местных жителей

Администрация Махачкалы отреагировала на регулярные жалобы жителей, в связи с постоянными пробками на одной из улиц Махачкалы.

В Махачкале отремонтировали дорогу после обращения местных жителей
Общество

Как было установлено, на перекрестке улиц Железнодорожная и Газпромная часто создавались заторы из машин из-за плохого дорожного покрытия. Об этом ЦУР РД уведомил городскую мэрию. Реакция не заставила себя ждать, на место была направлена бригада профессионалов для проведения срочных ремонтных работ.
Как сообщает пресс-служба администрации, ремотные участки на данном отрезке дороги на сегодняшний день продолжаются. 

 

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