Как было установлено, на перекрестке улиц Железнодорожная и Газпромная часто создавались заторы из машин из-за плохого дорожного покрытия. Об этом ЦУР РД уведомил городскую мэрию. Реакция не заставила себя ждать, на место была направлена бригада профессионалов для проведения срочных ремонтных работ.
Как сообщает пресс-служба администрации, ремотные участки на данном отрезке дороги на сегодняшний день продолжаются.
В Махачкале отремонтировали дорогу после обращения местных жителей
- Автор Хадижат
- 20 апреля, 2021. Вторник 13:34
Администрация Махачкалы отреагировала на регулярные жалобы жителей, в связи с постоянными пробками на одной из улиц Махачкалы.
Как было установлено, на перекрестке улиц Железнодорожная и Газпромная часто создавались заторы из машин из-за плохого дорожного покрытия. Об этом ЦУР РД уведомил городскую мэрию. Реакция не заставила себя ждать, на место была направлена бригада профессионалов для проведения срочных ремонтных работ.
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