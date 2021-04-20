В Махачкале отремонтировали дорогу после обращения местных жителей

Администрация Махачкалы отреагировала на регулярные жалобы жителей, в связи с постоянными пробками на одной из улиц Махачкалы.

Как было установлено, на перекрестке улиц Железнодорожная и Газпромная часто создавались заторы из машин из-за плохого дорожного покрытия. Об этом ЦУР РД уведомил городскую мэрию. Реакция не заставила себя ждать, на место была направлена бригада профессионалов для проведения срочных ремонтных работ.

Как сообщает пресс-служба администрации, ремотные участки на данном отрезке дороги на сегодняшний день продолжаются.