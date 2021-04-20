О том, что к хозяевам всех банкетных залов, работавших не смотря на запреты, будут применены самые жесткие меры, в рамках заседания Оперативного штаба по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции на территории Дагестана заявил врио Главы региона Сергей Меликов.
Меры, по словам руководителя республики, будут применены к «Маракешу», «Дворцу султана», банкетному залу «Аль-Амир», «Эльсинор», «Пальмира», «Шах» и ряду других заведений.
Кроме того Меликов усомнился в законности осуществления деятельности данных объектов.