ЗАМАНА - Владельцы банкетных залов понесут наказание за игнорирование запретов

Владельцы банкетных залов понесут наказание за игнорирование запретов

Автор
20 апреля, 2021. Вторник 12:26
Владельцы банкетных залов понесут наказание за игнорирование запретов

О том, что к хозяевам всех банкетных залов, работавших не смотря на запреты, будут применены самые жесткие меры, в рамках заседания Оперативного штаба по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции на территории Дагестана заявил врио Главы региона Сергей Меликов.

Владельцы банкетных залов понесут наказание за игнорирование запретов
Общество

Меры, по словам руководителя республики, будут применены к «Маракешу», «Дворцу султана», банкетному залу «Аль-Амир», «Эльсинор», «Пальмира», «Шах» и ряду других заведений.

Кроме того Меликов усомнился в законности осуществления деятельности данных объектов.

 

Последнее от Арслан

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top