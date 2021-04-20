ЗАМАНА - Борьба с тонированными авто началась в Дагестане

Борьба с тонированными авто началась в Дагестане

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20 апреля, 2021. Вторник 12:19
Борьба с тонированными авто началась в Дагестане

Рейды в рамках операции «Тонировка», предусматривающей жесткий контроль над владельцами авто, любящих поездить в «бункере», пройдут до 28 апреля, сообщила пресс-служба УГИБДД МВД по Республике Дагестан.

Борьба с тонированными авто началась в Дагестане
Общество

Согласно ГОСТ 32565 общее затемнение стекол в авто не должно превышать 15%, а в подержанном авто — не более 10%, а светопропускная способность любого автостекла не может быть меньше 70% при любом источнике освещения и любых погодных условиях.

 

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