Борьба с тонированными авто началась в Дагестане

Рейды в рамках операции «Тонировка», предусматривающей жесткий контроль над владельцами авто, любящих поездить в «бункере», пройдут до 28 апреля, сообщила пресс-служба УГИБДД МВД по Республике Дагестан.

Согласно ГОСТ 32565 общее затемнение стекол в авто не должно превышать 15%, а в подержанном авто — не более 10%, а светопропускная способность любого автостекла не может быть меньше 70% при любом источнике освещения и любых погодных условиях.