ЗАМАНА - На Юге Дагестана строится завод по производству молочной продукции

На Юге Дагестана строится завод по производству молочной продукции

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20 апреля, 2021. Вторник 11:10
На Юге Дагестана строится завод по производству молочной продукции

Об этом стало известно по итогам рабочей поездки в Южный Дагестан врио Главы республики Серегея Меликова, сообщают «Махачкалинские известия».

На Юге Дагестана строится завод по производству молочной продукции
Общество

Проект, инициатором которого выступает инвестор, будет построен в селе Ашага-Архит Хивского района Дагестана на сумму 240 млн рублей.

Первые 80 рабочих мест планируют создать уже в конце текущего года.

 

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