Проект, инициатором которого выступает инвестор, будет построен в селе Ашага-Архит Хивского района Дагестана на сумму 240 млн рублей.
Первые 80 рабочих мест планируют создать уже в конце текущего года.
Об этом стало известно по итогам рабочей поездки в Южный Дагестан врио Главы республики Серегея Меликова, сообщают «Махачкалинские известия».
Проект, инициатором которого выступает инвестор, будет построен в селе Ашага-Архит Хивского района Дагестана на сумму 240 млн рублей.
Первые 80 рабочих мест планируют создать уже в конце текущего года.
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