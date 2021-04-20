ЗАМАНА - В 2021 году в 11 районах Дагестана будет проведена газификация

В 2021 году в 11 районах Дагестана будет проведена газификация

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20 апреля, 2021. Вторник 10:28
В 2021 году в 11 районах Дагестана будет проведена газификация

Подробнее о планах на 2021 год в рамках пресс-конференции на площадке РИА «Дагестан» рассказал заместитель председателя правительства республики Манвел Мажонц.

В 2021 году в 11 районах Дагестана будет проведена газификация
Общество

В частности было отмечено, что на реализацию задуманного в текущем году из бюджет планируется выделить 425,4 млн руб. Всего, по словам Мажонца, предусмотрено проведение проектно-изыскательных и строительно-монтажных работ по 17 объектам.

 

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