В частности было отмечено, что на реализацию задуманного в текущем году из бюджет планируется выделить 425,4 млн руб. Всего, по словам Мажонца, предусмотрено проведение проектно-изыскательных и строительно-монтажных работ по 17 объектам.
В 2021 году в 11 районах Дагестана будет проведена газификация
- Автор Арслан
- 20 апреля, 2021. Вторник 10:28
Подробнее о планах на 2021 год в рамках пресс-конференции на площадке РИА «Дагестан» рассказал заместитель председателя правительства республики Манвел Мажонц.