Подготовку к Параду Победы обсудили в Правительстве Дагестана

Рамазан Джафаров провел заседание, в рамках которого прошло обсуждение подготовки к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Заместитель Председателя Правительства Дагестана сообщил о требованиях ко всем участникам парада, продиктованных сложной эпидемиологической ситуацией.

Принимать участие в Парадебудут т лишь лица, получившие пресональное приглашение. Перед этим они должны будут предоставить в организационный комитет справки о вакцинопрофилактики, отрицательном тесте на ПЦР либо необходимом показателе антител в крови.

Ношение масок на мероприятиях на открытом воздухе не является обязательным требованием, но остается желательным, отметил управляющий Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей по РД Николай Павлов.

Парад будет транслироваться прямом эфире телеканала РГВК "Дагестан".