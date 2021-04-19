ЗАМАНА - В Дагестане обнаружена крупная несанкционированная свалка

В Дагестане обнаружена крупная несанкционированная свалка

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19 апреля, 2021. Понедельник 12:01
В Дагестане обнаружена крупная несанкционированная свалка

Токсичный и опасный строительный и бытовой мусор был обнаружен сотрудниками Управления Россельхознадзора близ села Маджалис Кайтагского района республики.

В Дагестане обнаружена крупная несанкционированная свалка
Общество

Как сообщили в пресс-службе надзорного органа, площадь загрязненной территории, причиной чего стало отсутствие муниципального контроля, составила более 1 га.

На «сельсовет Маджалисский» Кайтагского района Республики Дагестан составлен протокол.

 

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