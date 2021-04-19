Как сообщили в пресс-службе надзорного органа, площадь загрязненной территории, причиной чего стало отсутствие муниципального контроля, составила более 1 га.
На «сельсовет Маджалисский» Кайтагского района Республики Дагестан составлен протокол.
Токсичный и опасный строительный и бытовой мусор был обнаружен сотрудниками Управления Россельхознадзора близ села Маджалис Кайтагского района республики.
Как сообщили в пресс-службе надзорного органа, площадь загрязненной территории, причиной чего стало отсутствие муниципального контроля, составила более 1 га.
На «сельсовет Маджалисский» Кайтагского района Республики Дагестан составлен протокол.
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