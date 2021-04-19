Источник отмечает, что реализация программы будет проходить в Дагестанском кадровом центре при помощи психологов и соцработников - сотрудников аппарата Антитеррористической комиссии региона.
Психологи повысят свои навыки по спецпрограмме
- Автор Арслан
- 19 апреля, 2021. Понедельник 11:14
Специализированная программа, одобренная Главой Дагестана Сергеем Меликовым по итогам заседания Антитеррористической комиссии, предназначена для соцработников, помогающим детям, возвращенным из Сирии и Ирака. Об этом сообщает РИА «Дагестан».