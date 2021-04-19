ЗАМАНА - Психологи повысят свои навыки по спецпрограмме

Психологи повысят свои навыки по спецпрограмме

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19 апреля, 2021. Понедельник 11:14
Психологи повысят свои навыки по спецпрограмме

Специализированная программа, одобренная Главой Дагестана Сергеем Меликовым по итогам заседания Антитеррористической комиссии, предназначена для соцработников, помогающим детям, возвращенным из Сирии и Ирака. Об этом сообщает РИА «Дагестан».

Психологи повысят свои навыки по спецпрограмме
Общество

Источник отмечает, что реализация программы будет проходить в Дагестанском кадровом центре при помощи психологов и соцработников - сотрудников аппарата Антитеррористической комиссии региона.

 

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