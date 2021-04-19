ЗАМАНА - Дни дагестанских общин пройдут в последней декаде апреля в Шатре Рамадана в столице России

Дни дагестанских общин пройдут в последней декаде апреля в Шатре Рамадана в столице России

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19 апреля, 2021. Понедельник 00:05
Дни дагестанских общин пройдут в последней декаде апреля в Шатре Рамадана в столице России

Дни дагестанских общин пройдут в последней декаде апреля в Шатре Рамадана в столице России. В соответствии с официальной афишей, проведение вечера лезгинской группы намечено на 25 апреля, а ногайской на 10 мая.

Дни дагестанских общин пройдут в последней декаде апреля в Шатре Рамадана в столице России
Общество

На 23 апреля намечено проведение вечера Республики Дагестан. Открытие Шатра Рамадана произошло 13 апреля с участием уполномоченных лиц Совета улемов Духовного управления мусульман России, участников из огромного количества регионов государства.

 

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