ЗАМАНА - Султан Хамзаев встретился со студентами Махачкалы

Султан Хамзаев встретился со студентами Махачкалы

Автор
17 апреля, 2021. Суббота 19:26
Султан Хамзаев встретился со студентами Махачкалы

Руководитель Федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев встретился со студентами Медицинского колледжа имени Башларова.

Султан Хамзаев встретился со студентами Махачкалы
Общество

Руководитель "Трезвой России" обсудил с руководителем колледжа Фатимат Сулеймановой работу по профилактике алкогольной и наркологической зависимости.
«Наша задача сделать так, чтобы молодежь России развивалась в правильном направлении", отметил Хамзаев.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top