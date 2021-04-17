Руководитель "Трезвой России" обсудил с руководителем колледжа Фатимат Сулеймановой работу по профилактике алкогольной и наркологической зависимости.
«Наша задача сделать так, чтобы молодежь России развивалась в правильном направлении", отметил Хамзаев.
Султан Хамзаев встретился со студентами Махачкалы
- Автор Хадижат
- 17 апреля, 2021. Суббота 19:26
Руководитель Федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев встретился со студентами Медицинского колледжа имени Башларова.
Руководитель "Трезвой России" обсудил с руководителем колледжа Фатимат Сулеймановой работу по профилактике алкогольной и наркологической зависимости.
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