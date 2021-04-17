Сергей Меликов наградил врача из Москвы за бескорыстную работу в Дагестане в период пандемии

На родину в Дагестан врач прилетела в качестве волонтера с целью работы в "красной зоне" весной прошлого года, не смотря на то, что ситуация в регионе на тот момент была крайне сложной. Вручая заслуженную награду, Сергей Меликов отметил любовь и патриотизм к родине, которые Зулейхат проявила в не простой момент. В заключении, Сергей Меликов поблагодарил врача за работу и призвал посещать родину чаще, но уже по хорошим поводам.