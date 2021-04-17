ЗАМАНА - Сергей Меликов наградил врача из Москвы за бескорыстную работу в Дагестане в период пандемии

Сергей Меликов наградил врача из Москвы за бескорыстную работу в Дагестане в период пандемии

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17 апреля, 2021. Суббота 09:18
Сергей Меликов наградил врача из Москвы за бескорыстную работу в Дагестане в период пандемии

Врио Главы Дагестана Сергей Меликов наградил Почетной грамотой Республики Дагестан врача-гинеколога Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова Минздрава России Зулейхат Гаджиеву.

Сергей Меликов наградил врача из Москвы за бескорыстную работу в Дагестане в период пандемии
Общество

На родину в Дагестан врач прилетела в качестве волонтера с целью работы в "красной зоне" весной прошлого года, не смотря на то, что ситуация в регионе на тот момент была крайне сложной. Вручая заслуженную награду, Сергей Меликов отметил любовь и патриотизм к родине, которые Зулейхат проявила в не простой момент. В заключении, Сергей Меликов поблагодарил врача за работу и призвал посещать родину чаще, но уже по хорошим поводам.

 

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