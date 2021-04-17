ЗАМАНА - Сергей Меликов посетит ряд районов и городов республики в процессе подготовки к прямому эфиру

Сергей Меликов посетит ряд районов и городов республики в процессе подготовки к прямому эфиру

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17 апреля, 2021. Суббота 00:29
Сергей Меликов посетит ряд районов и городов республики в процессе подготовки к прямому эфиру

Врио Главы РД  Сергей Меликов посетит ряд районов и городов республики.

Сергей Меликов посетит ряд районов и городов республики в процессе подготовки к прямому эфиру
Общество

Региональный руководитель  лично ознакомился с обращениями людей, поступившими в рамках подготовки к прямому эфиру и отдал ряд распоряжений ответственным структурам. Уже в эти выходные Сергей Меликов начнёт серию своих рабочих выездов в муниципалитеты с поездки в Южный Дагестан и встречи с населением. Напомним, прямой эфир Главы Дагестана, запланированный на 14 апреля, перенесен, о дате его проведения СМИ сообщат дополнительно. 

 

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взяты из открытых источников
 

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