Региональный руководитель лично ознакомился с обращениями людей, поступившими в рамках подготовки к прямому эфиру и отдал ряд распоряжений ответственным структурам. Уже в эти выходные Сергей Меликов начнёт серию своих рабочих выездов в муниципалитеты с поездки в Южный Дагестан и встречи с населением. Напомним, прямой эфир Главы Дагестана, запланированный на 14 апреля, перенесен, о дате его проведения СМИ сообщат дополнительно.
Сергей Меликов посетит ряд районов и городов республики в процессе подготовки к прямому эфиру
- Автор Хадижат
- 17 апреля, 2021. Суббота 00:29
Врио Главы РД Сергей Меликов посетит ряд районов и городов республики.
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