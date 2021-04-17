Евгений Зиничев провел в Республике Дагестан совещание по вопросам подготовки региона к сезонным рискам

Автор Хадижат

16 апреля в процессе рабочей поездки в Республику Дагестан Глава министерства МЧС Рф Евгений Зиничев провел координационное заседание по поводу готовности территориальных звеньев РСЧС к сезонным опасностям. В мероприятии участвовали полномочный представитель Президента РФ в СКФО Юрий Чайка и Врио Главы Республики Дагестан Сергей Меликов.