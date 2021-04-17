В процессе заседания Глава министерства МЧС Рф направил особенное внимание управляющих всех уровней на положение с пожарами. С начала года на территории республики документально зафиксировано 148 термоточек, из которых 135 являлись палами сухой растительности.
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Евгений Зиничев провел в Республике Дагестан совещание по вопросам подготовки региона к сезонным рискам
- Автор Хадижат
- 17 апреля, 2021. Суббота 00:11
16 апреля в процессе рабочей поездки в Республику Дагестан Глава министерства МЧС Рф Евгений Зиничев провел координационное заседание по поводу готовности территориальных звеньев РСЧС к сезонным опасностям. В мероприятии участвовали полномочный представитель Президента РФ в СКФО Юрий Чайка и Врио Главы Республики Дагестан Сергей Меликов.
В процессе заседания Глава министерства МЧС Рф направил особенное внимание управляющих всех уровней на положение с пожарами. С начала года на территории республики документально зафиксировано 148 термоточек, из которых 135 являлись палами сухой растительности.
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