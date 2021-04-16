ЗАМАНА - Минтруд РД напоминает о порядке получения справки о признании семьи или гражданина малоимущими

Минтруд РД напоминает о порядке получения справки о признании семьи или гражданина малоимущими

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16 апреля, 2021. Пятница 17:36
Минтруд РД напоминает о порядке получения справки о признании семьи или гражданина малоимущими

Министерство труда и социального развития Республики Дагестан, уточняет, каким образом жители республики могут получить справку о признании семьи или гражданина малоимущими.

Минтруд РД напоминает о порядке получения справки о признании семьи или гражданина малоимущими
Общество

Документ выдается после предоставления заявителем в управление социальной защиты населения по месту жительства определенного перечня документов: заявление о предоставлении государственной услуги по установленной форме. Предоставить копии паспорта или другого документа, который удостоверяет личность гражданина, который имеет право на получение гос услуги; копию свидетельства о рождении ребенка (детей).

Кроме того, нужно предоставить документы, которые подтверждают доходы за три последних календарных месяца, которые предшествуют месяцу подачи обращения кроме доходов, получаемых в виде пенсии, социальных пособий и пособий по безработице. А также, нужна справка о составе семьи из жилищно-эксплуатационного органа, на балансе которого располагается жилой дом. Стоит отметить, что перечисленные выше документы могут быть представлены в управление соцзащиты жителей при личном обращении, направлены почтовым отправлением, электронной почтой, через портал государственных и городских услуг или через МФЦ.

 

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