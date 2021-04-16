"Книга памяти" Омара Муртузалиева

Приближается без преувеличения главный российский праздник. День Победы в Великой Отечественной войне. День памяти о миллионах погибших. И неразрывно с этой датой, в ее преддверии, вспоминается личность человека, сделавшего многое для сохранения памяти о дагестанцах, защищавших свою родину.

Генерал-майор Омар Муртузалиевич Муртузалиев принимал активное участие в издании одиннадцати томов «Книги Памяти» о погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, и пятнадцати томов книги «Солдаты Отечества» о тех, кто вернулся с неё.

Много внимания Омар Муртазалиевич уделял и работе с телевизионным отрядом краеведов-следопытов (ТОКС), являясь его командиром более двадцати лет. Патриотическое воспитание подрастающего поколения он считал делом всей своей жизни.

Омар Муртазалиевич являлся председателем Комитета по делам ветеранов войн Дагестана. Генерал-майор Муртазалиев также возглавлял Федерацию легкой атлетики Дагестана. За героизм и проявленное мужество генерал-майор Муртазалиев был награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом«Знак Почета», орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, медалями «Ветеран Вооруженных Сил СССР», «За укрепление боевого содружества»,«За безупречную службу» и многими другими наградами.

29 ноября 2019 года на 95 году уроженец села Кулла Гунибского района, видный военачальник, генерал-майор Омар Муртазалиевич Муртазалиев скончался, посвятив всю свою жизнь служению родине.