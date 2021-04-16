ЗАМАНА - Магомедали Магомедов стал первым героем проекта "Век Дагестана"

Магомедали Магомедов стал первым героем проекта "Век Дагестана"

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16 апреля, 2021. Пятница 16:44
Магомедали Магомедов стал первым героем проекта &quot;Век Дагестана&quot;

13 апреля на телеканале «Россия 1» состоялась премьера к столетнему юбилею с года учреждения ДАССР.

"Век Дагестана" серия эксклюзивных интервью и документальных передач, в которых дагестанцы, чьи судьбы неразрывно связаны со становлением Дагестана, вспоминают важные вехи в истории республики. Героем первой передачи стал почетный Председатель Государственного Совета Дагестана, Герой Труда Российской Федерации Магомедали Магомедов почти четверть века стоявший во главе республики.
В прошлом году, Магомедали Магомедовичу исполнилось 90 лет.

 

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