Магомедали Магомедов стал первым героем проекта "Век Дагестана"

13 апреля на телеканале «Россия 1» состоялась премьера к столетнему юбилею с года учреждения ДАССР.

"Век Дагестана" серия эксклюзивных интервью и документальных передач, в которых дагестанцы, чьи судьбы неразрывно связаны со становлением Дагестана, вспоминают важные вехи в истории республики. Героем первой передачи стал почетный Председатель Государственного Совета Дагестана, Герой Труда Российской Федерации Магомедали Магомедов почти четверть века стоявший во главе республики.

В прошлом году, Магомедали Магомедовичу исполнилось 90 лет.