В текущем году Министерство энергетики РД рассчитало предварительную стоимость завершающего этапа по урегулированию вопросов с затоплением, в том числе компенсационные выплаты и другие мероприятия, в общей сумме свыше 10 миллиардов рублей. Правительство Республики Дагестан актуализирует перечни пострадавших и направит соответсвующие документы в Правительство РФ для учёта средств в бюджете грядущего года.
Правительство ускорит решение проблем пострадавших при строительстве Ирганайской ГЭС
- Автор Хадижат
- 16 апреля, 2021. Пятница 14:20
Главной темой визита премьер-министра Дагестана стали зоны затопления водохранилища Ирганайской гидроэлектростанции. Уточним, что жители района не могут получить положенные компенсации долгие годы.
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