Правительство ускорит решение проблем пострадавших при строительстве Ирганайской ГЭС

В текущем году Министерство энергетики РД рассчитало предварительную стоимость завершающего этапа по урегулированию вопросов с затоплением, в том числе компенсационные выплаты и другие мероприятия, в общей сумме свыше 10 миллиардов рублей. Правительство Республики Дагестан актуализирует перечни пострадавших и направит соответсвующие документы в Правительство РФ для учёта средств в бюджете грядущего года.