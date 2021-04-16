Победителями отбора, отмечено, признано 105 общеобразовательных организаций.
Напомним, что основной целью проекта «100 школ» является повышение качества предоставления образовательных услуг в Дагестане.
Об этом стало известно по итогам конкурсного отбора, заявки на который, по данным РИА «Дагестан», подали более 146 школ из 34 муниципалитетов республики.
Победителями отбора, отмечено, признано 105 общеобразовательных организаций.
Напомним, что основной целью проекта «100 школ» является повышение качества предоставления образовательных услуг в Дагестане.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..