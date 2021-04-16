ЗАМАНА - В 2021 году на реализацию проекта «100 школ» выделят 200 млн рублей

В 2021 году на реализацию проекта «100 школ» выделят 200 млн рублей

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16 апреля, 2021. Пятница 09:48
В 2021 году на реализацию проекта «100 школ» выделят 200 млн рублей

Об этом стало известно по итогам  конкурсного отбора, заявки на который, по данным РИА «Дагестан», подали более 146 школ из 34 муниципалитетов республики.

В 2021 году на реализацию проекта «100 школ» выделят 200 млн рублей
Общество

Победителями отбора, отмечено, признано 105 общеобразовательных организаций.

Напомним, что основной целью проекта «100 школ» является повышение качества предоставления образовательных услуг в Дагестане.

 

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