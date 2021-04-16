В Махачкале задержан бывший боец UFC

Причина задержания сотрудниками полиции экс-бойца самой престижной промоутерской лиги в мире пока не ясна, однако при обыске у 32-летнего Антигулова изъяли пистолет, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что ранее спортсмен уже попадал в сводки новостей. Тогда, будучи на свадьбе в Дагестане, боец устроил драку.

Отмечено, что именно после того инцидента UFC расторгла с ним контракт.