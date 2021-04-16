Дагестан присоединится к всероссийской благотворительной акции «Красная гвоздика»

В регионе организаторами акции выступят Министерство по делам молодежи РД вместе с ВОД «Волонтеры Победы». В рамках акции любой желающий может внести собственный вклад в дело поддержки ветеранаов боевых действий. С этой целью нужно приобрести значок «Красная гвоздика» онлайн, в торговых точках известных ритейлеров, отделениях Почты России или получить его за пожертвование у добровольцев. Средства от реализации значков направляются на оказание поддержки ветеранам.