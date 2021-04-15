ЗАМАНА - Хакатон продемонстрировал высокий уровень дагестанских IT- специалистов

Хакатон продемонстрировал высокий уровень дагестанских IT- специалистов

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15 апреля, 2021. Четверг 17:10
Хакатон продемонстрировал высокий уровень дагестанских IT- специалистов

В Дербенте подошел к концу Всероссийский конкурс разработчиков ПО «IT-КОТ». Уточним, что нем приняло участие больше 150 человек с различных уголков России.

Хакатон продемонстрировал высокий уровень дагестанских IT- специалистов
Общество

По решению жюри, победителями конкурса и обладатели главного приза в размере 100 тысяч рублей стала команда «Уже выиграли» из Махачкалы. 2-ое место также оказалось за махачкалинской командой «Ди ай ти», ну а третьими в соревновании программистов стали ребята из Пятигорска команда «Плексет».

Как сообщает сетевое издание "Мирмол", в рамках пресс-конференции, посвященной итогам хакатона, помощник госсекретаря Республики Дагестан Шамиль Магомедов отметил, что ранее в республике это направление было чем-то не очень популярным и не известным.

Сегодня же, принять участие в хакатоне, проводимом в Дербенте выразили желание более 500 участников, из которых были отобраны 150 талантливых разработчиков.

 

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