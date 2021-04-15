Также Мишустин подчеркнул, что местные жители, военнослужащие Каспийской флотилии, недавно передислоцированной в Каспийск, а также их семьи должны быть обеспечены достойными социальными условиями.
На данный момент в городе интенсивно возводят социальные объекты школы, детские сады, жилые дома. Кроме того запланировано реконструкция парка и городской площади.
В регионе уже сданы ряд детских садов и школ, общая сумма финансирования которых в рамках нацпроектов составила более 8 миллиардов рублей.
Михаил Мишустин и Сергей Меликов ознакомились с ходом строительства детского сада в Каспийске
- Автор Хадижат
- 15 апреля, 2021. Четверг 10:18
Михаил Мишустин посетил строящийся детский сад в Каспийске и в разговоре с жительницами города, ожидающими сдачи объекта, выразил надежду, что это произойдет в срок к началу учебного года.
Также Мишустин подчеркнул, что местные жители, военнослужащие Каспийской флотилии, недавно передислоцированной в Каспийск, а также их семьи должны быть обеспечены достойными социальными условиями.
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