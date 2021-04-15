Дагестанца задержали за езду в пьяном виде

Как сообщает пресс-служба МВД, нетрезвый мужчина, задержанный полицейскими в Махачкале, нарушил сразу два правила дорожного движения.

По данным источника, у жителя Гумбетовского района Дагестана, управлявшего автомобилем в нетрезвом состоянии, не было и водительских прав.

Теперь нарушителю грозит штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей.