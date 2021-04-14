Также премьер ознакомился с планом развития Дербента, сообщает ТАСС. После презентации плана развития Дербента Мишустин также пообщался с местным населением.
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В процессе рабочей поездки в Дагестан Михаил Мишустин посетил древнюю цитадель Нарын-Кала, входящую в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Также премьер ознакомился с планом развития Дербента, сообщает ТАСС. После презентации плана развития Дербента Мишустин также пообщался с местным населением.
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