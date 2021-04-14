Арсен Юсупов назвал направление здравоохранения одним из важнейших в стране

Эксперт, главный редактор республиканской газеты "Замана" председатель Ассоциации СМИ Республики Дагестан Арсен Юсупов подвел итоги по одному из важнейших направлений, обозначенных Владимиром Путиным.

"Одно из важнейших поручений, озвученных Президентом в рамках послания в прошлом году, на мой взгляд, касалось программы «Здравоохранение». Владимир Путин заявил, что необходимо направить усилия на реорганизацию системы первичной медицинской помощи. Было озвучено, что на модернизацию, переоборудование и ремонт районных больниц и ФАПов будет направлено 550 миллиардов рублей в течении пяти лет. Говоря о результатах данной работы, в первую очередь вспоминается открытие Фельдшерско-акушерского пункта на дагестанском острове Чечень, постоянного транспортного сообщения с которым сегодня нет. На острове постоянно проживает около 100 человек. ФАПа у них не было последние тридцать лет. Это огромное событие для людей, которые порой, в силу погодных условий, бывают отрезаны от остального мира и не могут выбраться на сушу", - подчеркивает Юсупов.