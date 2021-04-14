ЗАМАНА - Арсен Юсупов назвал направление здравоохранения одним из важнейших в стране

Арсен Юсупов назвал направление здравоохранения одним из важнейших в стране

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14 апреля, 2021. Среда 15:03
Арсен Юсупов назвал направление здравоохранения одним из важнейших в стране

В послании 2020 года Владимир Путин обозначил ряд инициатив, затрагивающих вопросы суверенитета страны, защиты семьи и детей, здравоохранения, образования, и ряд других важных поручений.

Арсен Юсупов назвал направление здравоохранения одним из важнейших в стране
Общество

Эксперт, главный редактор республиканской газеты "Замана" председатель Ассоциации СМИ Республики Дагестан Арсен Юсупов подвел итоги по одному из важнейших направлений, обозначенных Владимиром Путиным.

"Одно из важнейших поручений, озвученных Президентом в рамках послания в прошлом году, на мой взгляд, касалось программы «Здравоохранение». Владимир Путин заявил, что необходимо направить усилия на реорганизацию системы первичной медицинской помощи. Было озвучено, что на модернизацию, переоборудование и ремонт районных больниц и ФАПов будет направлено 550 миллиардов рублей в течении пяти лет. Говоря о результатах данной работы, в первую очередь вспоминается открытие Фельдшерско-акушерского пункта на дагестанском острове Чечень, постоянного транспортного сообщения с которым сегодня нет. На острове постоянно проживает около 100 человек. ФАПа у них не было последние тридцать лет. Это огромное событие для людей, которые порой, в силу погодных условий, бывают отрезаны от остального мира и не могут выбраться на сушу", - подчеркивает Юсупов.

 

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Юсупов Арсен Газимагомедович
 
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взяты из открытых источников
 

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