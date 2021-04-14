В Дагестане намерены повышать качество школьного образования при поддержке Рособрнадзора

Целью встречи стало обсуждение уровня подготовки региона к проведению государственной итоговой аттестации в текущем году а также оценка качества образования в конкретных муниципалитетах и в республике в целом.

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