Целью встречи стало обсуждение уровня подготовки региона к проведению государственной итоговой аттестации в текущем году а также оценка качества образования в конкретных муниципалитетах и в республике в целом.
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Врио Главы Дагестана Сергей Меликов встретился с главой Рособрнадзора Анзором Музаевым.
Целью встречи стало обсуждение уровня подготовки региона к проведению государственной итоговой аттестации в текущем году а также оценка качества образования в конкретных муниципалитетах и в республике в целом.
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