Работа по изготовлению продукции, которой занимаются пока что заключенных, налажена совместно с ООО «Строительный двор».
В дальнейшем, как сообщает источник, к работе планируется привлечь еще 5 человек.
Осужденные исправительной колонии № 2 в городе Махачкале, по данным УФСИН России по РД, начали производить плитку из резиновой крошки.
Работа по изготовлению продукции, которой занимаются пока что заключенных, налажена совместно с ООО «Строительный двор».
В дальнейшем, как сообщает источник, к работе планируется привлечь еще 5 человек.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..