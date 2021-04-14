В махачкалинской тюрьме открыли свое производство

Осужденные исправительной колонии № 2 в городе Махачкале, по данным УФСИН России по РД, начали производить плитку из резиновой крошки.

Работа по изготовлению продукции, которой занимаются пока что заключенных, налажена совместно с ООО «Строительный двор».

В дальнейшем, как сообщает источник, к работе планируется привлечь еще 5 человек.