ЗАМАНА - В махачкалинской тюрьме открыли свое производство

В махачкалинской тюрьме открыли свое производство

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14 апреля, 2021. Среда 11:34
В махачкалинской тюрьме открыли свое производство

Осужденные исправительной колонии № 2 в городе Махачкале, по данным УФСИН России по РД, начали производить плитку из резиновой крошки.

В махачкалинской тюрьме открыли свое производство
Общество

Работа по изготовлению продукции, которой занимаются пока что заключенных, налажена совместно с ООО «Строительный двор».

В дальнейшем, как сообщает источник, к работе планируется привлечь еще 5 человек.

 

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