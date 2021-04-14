В месяц Рамадан спиртного в Дагестане не будет

Автор Арслан

Закон, согласно которому на территории на Дагестана на время священного для мусульман месяца запрещается продажа алкоголя, предусматривает за нарушение требований штраф в размере 5 000 до 10 000 рублей, а для юридических – от 50 000 до 100 000.