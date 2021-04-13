Салман Дадаев подвел итоги Дней Дагестана в Совете Федерации

В своем Instagram Салман Дадаев сообщил, что замминистра строительства и ЖКХ России Максим Егоров в рамках своего визита осмотрел территорию, где планируется благоустройство набережной.

«В текущем году, мы заложили средства на проектирование благоустройства участка от Аллеи медиков до базы отдыха «Белый медведь».

Разрабатывается концепция проекта, который разбит на несколько этапов, что поможет включить его в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды», - написал градоначальник.

Также Салман Дадаев подчеркнул, что Максим Егоров проявил интерес к проекту строительства коллектора и очистных сооружений.