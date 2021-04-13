ЗАМАНА - Салман Дадаев подвел итоги Дней Дагестана в Совете Федерации

Салман Дадаев подвел итоги Дней Дагестана в Совете Федерации

Автор
13 апреля, 2021. Вторник 18:22
Салман Дадаев подвел итоги Дней Дагестана в Совете Федерации

Мэр Махачкалы отметил, что благодаря усилиям Сергея Меликова, решение проблемных вопросов Дагестана вынесено на федеральную повестку.

Салман Дадаев подвел итоги Дней Дагестана в Совете Федерации
Общество

В своем Instagram Салман Дадаев сообщил, что замминистра строительства и ЖКХ России Максим Егоров в рамках своего визита осмотрел территорию, где планируется благоустройство набережной.

«В текущем году, мы заложили средства на проектирование благоустройства участка от Аллеи медиков до базы отдыха «Белый медведь».
Разрабатывается концепция проекта, который разбит на несколько этапов, что поможет включить его в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды», - написал градоначальник.

Также Салман Дадаев подчеркнул, что Максим Егоров проявил интерес к проекту строительства коллектора и очистных сооружений.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top