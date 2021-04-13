О дате и времени проведения прямого эфира будет сообщено дополнительно.
Прямой эфир с Сергеем Меликовым переносится
- Автор Хадижат
- 13 апреля, 2021. Вторник 15:20
Пресс-служба Главы Дагестана сообщает о переносе прямого эфира с участием Сергея Меликова, вызванного изменениями в графике работы руководителя региона.
Последнее от Хадижат
- Более 2000 тысяч обращений поступило на горячую линию главы Дагестана
- Сергей Меликов поздравил мусульман с наступлением священного месяца Рамадан
- В Гунибской ЦРБ появился компьютерный томограф
- Батыр Эмеев проинспектировал ход работ по благоустройству дворовых территорий в Махачкале
- Сергей Меликов подвел итоги рабочей поездки в регион Минэкономразвития России