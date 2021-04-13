В Гунибской ЦРБ появился компьютерный томограф

Поздравляя жителей района, глава ведомства подчеркнула, что оборудование, закупленное Минздравом РД будет большим подспорьем не только для гунибцев, но и для жителей ближайших районов. "Сегодня мы установили в больнице компьютерный томограф. Ранее была приобретена эндоскопическая стока и иное эндоскопическое оборудование. Но оно не приносило бы никакой пользы, если бы в рамках больнице не занялись подготовкой квалифицированных специалистов, способных работать на этом не простом медицинском оборудовании", - отметила министр.

Уточним, что в в стационаре еще предстоит работа по усовершенствованию многих направлений, и в первую очередь, в модернизации сегодня нуждается лабораторная служба.