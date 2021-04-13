Сергей Меликов и Максим Акимов обсудили развитие почтовой службы в Дагестане

Был обсужден ряд вопросов, которые касаются развития и улучшения работы почтовой службы Республики Дагестан.

Региональный руководитель выразил готовность органов власти республики интенсивно подключиться к данной деятельности. Максим Акимов в свою очередь выразил благодарность главе Дагестана оказанное внимание и обозначил заинтересованность в реализации совместных проектов. В рамках встречи, было обозначено что сегодня главным направлением, требующим усовершенствования является деятельность отделений почтовой связи и сортировочных центров. По результатам встречи были выработаны соответствующие решения.