ЗАМАНА - Сергей Меликов и Максим Акимов обсудили развитие почтовой службы в Дагестане

Сергей Меликов и Максим Акимов обсудили развитие почтовой службы в Дагестане

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13 апреля, 2021. Вторник 12:51
Сергей Меликов и Максим Акимов обсудили развитие почтовой службы в Дагестане

Врио Главы Дагестана Сергей Меликов провел рабочую встречу с генеральным директором АО «Почта России» Максимом Акимовым.

Сергей Меликов и Максим Акимов обсудили развитие почтовой службы в Дагестане
Общество

Был обсужден ряд вопросов, которые касаются развития и улучшения работы почтовой службы Республики Дагестан.
Региональный руководитель выразил готовность органов власти республики интенсивно подключиться к данной деятельности. Максим Акимов в свою очередь выразил благодарность главе Дагестана оказанное внимание и обозначил заинтересованность в реализации совместных проектов. В рамках встречи, было обозначено что сегодня главным направлением, требующим усовершенствования является деятельность отделений почтовой связи и сортировочных центров. По результатам встречи были выработаны соответствующие решения.

 

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