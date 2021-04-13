Так, в минувшее воскресенье было заведено дело в отношении одного из нарушителей.
Всего за последнее время, по данным источника, было заведено 8 таких дел.
Банкетные залы все же продолжают свою деятельность, не смотря на запрет, сообщает МВД по Дагестану.
Так, в минувшее воскресенье было заведено дело в отношении одного из нарушителей.
Всего за последнее время, по данным источника, было заведено 8 таких дел.
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