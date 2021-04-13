ЗАМАНА - В Махачкале завели административные дела на владельцев банкетных залов

В Махачкале завели административные дела на владельцев банкетных залов

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13 апреля, 2021. Вторник 11:26
В Махачкале завели административные дела на владельцев банкетных залов

Банкетные залы все же продолжают свою деятельность, не смотря на запрет, сообщает МВД по Дагестану.

В Махачкале завели административные дела на владельцев банкетных залов
Общество

Так, в минувшее воскресенье было заведено дело в отношении одного из нарушителей.

Всего за последнее время, по данным источника, было заведено 8 таких дел.

 

 

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