По словам Глушко, такой подход необходим в связи с тем, что Дагестан в последнее время испытывает туристический бум.
По его словам, сейчас более чем актуально создать систему подготовки компетенций для индустрии гостеприимства.
Подготовку специалистов в сфере туризма с врио Главы республики Сергеем Меликовым обсудил первый замминистра просвещения России Дмитрий Глушко.
По словам Глушко, такой подход необходим в связи с тем, что Дагестан в последнее время испытывает туристический бум.
По его словам, сейчас более чем актуально создать систему подготовки компетенций для индустрии гостеприимства.
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