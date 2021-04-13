ЗАМАНА - Дагестанцев будут учить оказывать услуги в сфере туризма

Дагестанцев будут учить оказывать услуги в сфере туризма

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13 апреля, 2021. Вторник 10:50
Дагестанцев будут учить оказывать услуги в сфере туризма

Подготовку специалистов в сфере туризма с врио Главы республики Сергеем Меликовым обсудил первый замминистра просвещения России Дмитрий Глушко.

Дагестанцев будут учить оказывать услуги в сфере туризма
Общество

По словам Глушко, такой подход необходим в связи с тем, что Дагестан в последнее время испытывает туристический бум.

По его словам, сейчас более чем актуально создать систему подготовки компетенций для индустрии гостеприимства.

 

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