Дагестанцев будут учить оказывать услуги в сфере туризма

Подготовку специалистов в сфере туризма с врио Главы республики Сергеем Меликовым обсудил первый замминистра просвещения России Дмитрий Глушко.

По словам Глушко, такой подход необходим в связи с тем, что Дагестан в последнее время испытывает туристический бум.

По его словам, сейчас более чем актуально создать систему подготовки компетенций для индустрии гостеприимства.