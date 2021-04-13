Жители Дагестана приняли участие в акции #улыбкагагарина

Для того, чтобы принять участие в акции, посвященной Дню космонавтики, всем желающим необходимо было сделать коллажи с фотографией улыбающегося Юрия Гагарина или фотографироваться с его портретом в руках, сообщает «Дагестанская правда».