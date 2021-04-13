ЗАМАНА - Жители Дагестана приняли участие в акции #улыбкагагарина

Жители Дагестана приняли участие в акции #улыбкагагарина

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13 апреля, 2021. Вторник 09:51
Жители Дагестана приняли участие в акции #улыбкагагарина

Для того, чтобы принять участие в акции, посвященной Дню космонавтики, всем желающим необходимо было сделать коллажи с фотографией улыбающегося Юрия Гагарина или фотографироваться с его портретом в руках, сообщает «Дагестанская правда».

Жители Дагестана приняли участие в акции #улыбкагагарина
Общество

В акции, в рамках которой все фотографии нужно было выложить у себя на странице в Инстаграме, приняли участие более 100 жителей республики.

 

 

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