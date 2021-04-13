Расул Ибрагимов больше не министр

От занимаемой должности врио министра по туризму и народным художественным промыслам Дагестана Расул Ибрагимов освобожден согласно распоряжению врио Главы региона Сергея Меликова.

Напомним, что ранее уже бывший руководитель туристического ведомства был арестован по подозрению в создании ОПГ.

По версии следствия Ибрагимов, пользуясь своим положением, совместно с коллегами похитил из бюджета более 600 млн рублей.