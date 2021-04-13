ЗАМАНА - Расул Ибрагимов больше не министр

Расул Ибрагимов больше не министр

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13 апреля, 2021. Вторник 01:07
Расул Ибрагимов больше не министр

От занимаемой должности врио министра по туризму и народным художественным промыслам Дагестана Расул Ибрагимов освобожден согласно распоряжению врио Главы региона Сергея Меликова.

Расул Ибрагимов больше не министр
Общество

Напомним, что ранее уже бывший руководитель туристического ведомства был арестован по подозрению в создании ОПГ.

По версии следствия Ибрагимов, пользуясь своим положением, совместно с коллегами похитил из бюджета более 600 млн рублей.

 

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