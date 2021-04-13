Напомним, что ранее уже бывший руководитель туристического ведомства был арестован по подозрению в создании ОПГ.
По версии следствия Ибрагимов, пользуясь своим положением, совместно с коллегами похитил из бюджета более 600 млн рублей.
От занимаемой должности врио министра по туризму и народным художественным промыслам Дагестана Расул Ибрагимов освобожден согласно распоряжению врио Главы региона Сергея Меликова.
Напомним, что ранее уже бывший руководитель туристического ведомства был арестован по подозрению в создании ОПГ.
По версии следствия Ибрагимов, пользуясь своим положением, совместно с коллегами похитил из бюджета более 600 млн рублей.
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