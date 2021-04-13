ЗАМАНА - Правительство объявило об ограничении авиасообщения с Турцией

Правительство объявило об ограничении авиасообщения с Турцией

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13 апреля, 2021. Вторник 00:52
Правительство объявило об ограничении авиасообщения с Турцией

Российская Федерация ограничит постоянное и чартерное авиационное сообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Об этом в понедельник, 12 апреля, объявила заместитель премьер-министра Татьяна Голикова, сообщает ТАСС.

Правительство объявило об ограничении авиасообщения с Турцией
Общество

Как она сообщила, постоянное авиационное сообщение между государствами будет ограничено 2-мя рейсами в неделю на обоюдной основе. Например, сохранится по одному рейсу из города Москва в Стамбул и из Стамбула в Москву. В связи с введенными ограничениями, туристическим компаниям рекомендовано остановить продажу туров в Турцию на данное время, отметила заместитель премьер-министра.

Отметим, что за прошедшие две недели ряд стран уже признали Турцию эпидемиологически небезопасной для посещения по причине нвысоких темпов заболеваемости коронавирусной инфекцией.

 

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