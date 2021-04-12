ЗАМАНА - Проект по безналичной оплате питания в школах стартует в Дагестане

Проект по безналичной оплате питания в школах стартует в Дагестане

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12 апреля, 2021. Понедельник 18:16
Проект по безналичной оплате питания в школах стартует в Дагестане

Проект по безналичной оплате питания и платных доп образовательных услуг в учебных заведениях стартует в Республике Дагестан. Экспериментальным учреждением для экспериментального теста нового сервиса избран Республиканский центр образования в Каспийске.

Проект по безналичной оплате питания в школах стартует в Дагестане
Общество

Безналичная оплата услуг поможет родителям держать под контролем траты учащихся школ и понизить опасности, которые связаны с наличием у школьника бумажных денег. При помощи программы для телефона родители смогут контролировать баланс карты ребенка, получать данные по школьному меню, и совершать безналичные платежи за платные образовательные услуги, предусмотренные учреждением.

«В рамках экспериментального проекта уже выпущено полторы тысячи карт для учащихся школ. Стоит задача выдать такие карты и преподавателям. Тиражирование пилота в остальных учебных заведениях республики станет дополнительной площадкой для денежного просвещения жителей», сообщил управляющий Отделением Национального банка по Республике Дагестан Мурад Идрисов.

 

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